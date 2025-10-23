SL: Mitchell van der Gaag n'est plus l'entraîneur du FC Zurich

Le FC Zurich a licencié jeudi son entraîneur en chef Mitchell van der Gaag car le club 'stagne', selon les termes du communiqué du club. L'entraîneur-assistant Dennis Hediger prend l'intérim.

Le président du FC Zurich Ancillo Canepa s'est montré insatisfait des performances du technicien néerlandais de 53 ans, arrivé au terme du dernier championnat. Van der Gaag n'aura dirigé la première équipe qu'à onze reprises, pour cinq victoires.

Le club zurichois est pour l'heure 8e du classement de Super League avec 13 points, à égalité avec Lugano et Lucerne. Les Zurichois ont concédé la défaite lors de leurs deux dernières rencontres, d'abord face à son rival Grasshoper puis face à Lugano.

Le FCZ est également hors du jeu en Coupe de Suisse. Il avait été éliminé en 16es de finale par le Stade nyonnais aux tirs au but fin septembre.

/ATS