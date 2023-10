Rupture des ligaments croisés et opération pour Neymar

La star de l'équipe du Brésil Neymar souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Il va devoir être opéré, a annoncé la Fédération brésilienne de football.

L'attaquant du club saoudien de Al-Hilal s'est blessé lors de la défaite du Brésil contre l'Uruguay (2-0) mardi à Montevideo, en match de qualification pour le Mondial 2026. La date de l'opération n'a pas encore été fixée a précisé la fédération.

L'ancien joueur de Barcelone et du PSG, âgé de 31 ans, était sorti en pleurs sur une civière mardi soir lors de la défaite de la Seleçao à Montevideo. Lors de la conférence de presse d'après-match, le directeur de communication de la CBF avait indiqué qu'il s'agissait d'une blessure 'inquiétante', sans donner plus de détails.

Le numéro 10 de la Seleçao s'est blessé juste avant la mi-temps, peu après l'ouverture du score de l'Uruguay. Il est mal retombé à la suite d'un accrochage avec le milieu uruguayen De la Cruz et s'est tordu le genou.

Soirée cauchemardesque pour la Seleçao

Le Brésil a passé mardi une soirée cauchemardesque avec la défaite face à l'Uruguay de Marcelo Bielsa et la blessure de son maître à jouer. Le Brésil a enregistré à cette occasion son premier revers en qualifications pour un Mondial depuis 2015. La Celeste n'avait plus battu les Auriverde depuis 22 ans.

Neymar manquera ainsi au moins les deux prochains matches de qualification de son pays, contre la Colombie le 17 novembre à Barranquilla et l'Argentine de Léo Messi le 22 novembre au Maracana.

Le célèbre no 10 a rejoint le club saoudien d'Al-Hilal en août, après six saisons au PSG, un passage émaillé par de nombreux pépins physiques. Cette année, une grave blessure à la cheville droite l'avait tenu six mois éloigné des terrains, de mars à septembre.

Lors du Mondial 2022, au Qatar, il s'était blessé au cours du premier match, contre la Serbie. Il était revenu pour les huitièmes de finale, mais n'avait pas pu empêcher l'élimination de la Seleçao en quarts face à la Croatie aux tirs aux buts, même s'il avait marqué durant les prolongations.

/ATS