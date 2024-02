Roy Hodgson démissionne de son poste d'entraîneur de Crystal Palace

Roy Hodgson a démissionné de son poste d'entraîneur de Crystal Palace, 16e de Premier League, a-t-il annoncé dans un communiqué publié sur le site du club londonien.

Il était à 76 ans le doyens des techniciens du championnat anglais.

'Je comprends, au vu des événements récents, qu'il puisse être plus prudent en cette période pour le club qu'il aille de l'avant, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de me retirer afin de lui permettre de se mettre en quête d'un nouvel entraîneur', a déclaré Hodgson.

Paddy McCarthy et Ray Lewington, ses anciens assistants, dirigeront l'équipe dès le match contre Everton, 18e, ce lundi soir, essentiel pour deux clubs qui luttent pour éviter d'être relégués.

Oliver Glasner, ancien technicien de l'Eintracht Francfort, a été choisi pour succéder à Roy Hodgson. L'entraîneur autrichien de 49 ans avait mené l'Eintracht au titre en Ligue Europa en 2022, avant d'être remercié par le club allemand à la fin de la saison suivante. Il était depuis libre.

Le départ de Hodgson, ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse et d'Angleterre, intervient une semaine après la défaite à domicile de Crystal Palace contre l'autre club londonien de Chelsea lors de la 24e journée, lundi dernier.

Il a été brièvement hospitalisé après avoir été pris d'un malaise lors d'un entraînement jeudi, mais a quitté l'hôpital depuis.

Hodgson, qui a été dans sa carrière l'entraîneur de près d'une vingtaine de clubs parmi lesquels Liverpool, l'Inter Milan et Neuchâtel Xamax, avait été rappelé pour un deuxième mandat à la tête de l'équipe de Crystal Palace en mars 2023, après un premier passage de 2017 à 2021.

Les 'Eagles' - surnom des joueurs de Crystal Palace - ont perdu dix de leurs 16 derniers matches de Premier League, n'ont que cinq points d'avance sur le premier relégable Everton, à qui ils rendent visite lundi soir en clôture de la 25e journée.

/ATS