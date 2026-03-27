Roy Hodgson à la barre à Bristol City

A 78 ans, Roy Hodgson reprend du service, comme entraîneur de Bristol City. L'ancien sélectionneur ...
Roy Hodgson à la barre à Bristol City

Roy Hodgson à la barre à Bristol City

Photo: KEYSTONE/AP/Dave Thompson

A 78 ans, Roy Hodgson reprend du service, comme entraîneur de Bristol City.

L'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse succède à l'Autrichien Gerhard Struber, limogé par le club de Championship (2e division anglaise).

Bristol figure au 16e rang du Championnat sur 24 équipes. Struber, 49 ans, avait repris l'équipe l'été dernier, après avoir entraîné Salzbourg et Cologne.

Hodgson a été nommé à titre intérimaire. Le dernier poste qu'il avait occupé, jusqu'à il y a deux ans, était comme coach de Crystal Palace.

L'Anglais connaît Bristol City pour y avoir déjà entraîné au début des années 1980. Sa longévité sur les bancs de touche est exceptionnelle. Il avait entamé sa carrière de coach en 1976 en Suède. Il a été sélectionneur de l'équipe de Suisse entre 1992 et 1995. Hodgson a aussi entraîné Neuchâtel Xamax (1990-1991) et Grasshopper (1999-2000).

/ATS
 

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