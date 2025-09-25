Ronaldo plaide pour un retour de Neymar en sélection

Le double champion du monde brésilien Ronaldo a plaidé mercredi pour un retour de Neymar en sélection pour le Mondial 2026. Il estime que la Seleçao ne dispose d''aucun autre footballeur' comme lui.

Régulièrement aligné par son club de Santos, où il est revenu en janvier, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts en 128 matches) n'a pas été convoqué par l'Italien Carlo Ancelotti pour les matches de qualification.

Bien que sujet aux blessures, Neymar reste à 33 ans 'un joueur déterminant pour la Seleçao', a assuré Ronaldo lors d'un événement publicitaire à Sao Paulo au côté de Neymar.

'Nous n'avons pas d'autre footballeur comme Neymar et nous espérons qu'il sera à 100 % pour la Coupe du monde', a insisté 'El Fenomeno'.

Neymar n'a plus porté le maillot vert et jaune depuis octobre 2023, lorsqu'il s'était gravement blessé au genou contre l'Uruguay.

Commentant l'absence de l'ex-Parisien pour les deux derniers matches de qualification début septembre, Carlo Ancelotti avait souligné qu'il 'doit arriver dans une bonne condition physique pour aider l'équipe nationale à donner le meilleur d'elle-même lors de la Coupe du monde'.

Le Brésil s'est qualifié pour la Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord, en se classant 5e de la zone Amérique du sud.

/ATS