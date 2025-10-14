Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo est devenu mardi à 40 ans le meilleur buteur de l'histoire ...
Photo: KEYSTONE/AP/Armando Franca

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo est devenu mardi à 40 ans le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du monde. Ceci en marquant contre la Hongrie ses 40e et 41e buts.

Ronaldo partageait jusqu'à présent le titre de meilleur buteur des qualifications avec le joueur du Guatemala Carlos Ruiz, auteur de 39 buts en qualifications tout au long d'une carrière internationale qui s'est étirée de 1998 à 2016.

Le quintuple ballon d'Or a ouvert le score à la 22e, en reprenant dans les six mètres un centre tendu de la droite de Nelson Semedo. Il a doublé sur penalty la mise dans le temps additionnel de la première mi-temps.

