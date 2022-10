Ribéry s'apprête à raccrocher les crampons, selon la presse

Franck Ribéry, 39 ans, s'apprête à mettre un terme à sa belle carrière. Ses derniers mois ont été perturbés par les blessures avec la Salernitana, actuelle 14e de Serie A, ont rapporté les médias.

En quittant la Salernitana, qu'il avait rejointe l'année dernière et où son contrat courait jusqu'à juin 2023, Ribéry a choisi de dire stop, rattrapé par des blessures à répétition, notamment des douleurs récurrentes aux genoux, selon le quotidien sportif français 'L'Equipe'.

En Italie, le journal 'Il Mattino' rapporte que Ribéry devrait rester à la Salernitana, où il émargeait à 125'000 euros net par mois, dans un nouveau rôle au côté du staff technique jusqu'en 2024. Il souhaiterait commencer prochainement une formation d'entraîneur.

Contactée, la Salernitana a indiqué n'avoir aucune annonce à faire 'pour le moment'. Les agents de Ribéry, de leur côté, n'étaient pas joignables dans l'immédiat. Ribéry n'a plus joué depuis une défaite 1-0 contre l'AS Rome le 14 août.

Cette décision devrait mettre fin à 22 années de carrière professionnelle, dont le sommet aura été la saison 2012-2013 avec le Bayern Munich, auteur cette année-là du triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions.

Ribéry avait remporté le trophée UEFA de meilleur joueur de la saison et de nombreux observateurs le jugeaient même digne du Ballon d'Or, finalement échu à Cristiano Ronaldo, à sa grande déception.

L'autre grand regret de sa carrière, c'est l'absence de trophée remporté avec les Bleus, dont l'ailier aux 81 sélections (16 buts) aura connu la face lumineuse (finale du Mondial 2006) comme les années sombres, jusqu'au cauchemar de Knysna à la Coupe du monde 2010.

De là date son désamour avec le public hexagonal, renforcé la même année par l'affaire 'Zahia', lorsque la justice lui reprocha des rapports tarifés avec une prostituée mineure. Il fut finalement relaxé en 2014.

L'Allemagne, elle, aura su mieux apprécier le talent et la personnalité attachante et potache de Ribéry, qui a enchaîné les clubs en début de carrière (Boulogne, Alès, Brest, Metz, Galatasaray) avant d'éclore à Marseille et de s'épanouir au Bayern Munich (2007-2019), avec neuf sacres en Bundesliga à la clé.

Après son départ de Bavière en 2019, Ribéry joue les prolongations en Italie, d'abord à la Fiorentina (2019-2021). Puis, avec la Salernitana, il contribue au maintien du club en mai 2022 avant d'être rattrapé par les blessures.

