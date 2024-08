Retraite internationale pour Fabian Schär

Fabian Schär (32 ans) a annoncé sur Instagram prendre sa retraite internationale. Le défenseur de Newcastle a été sélectionné 86 fois en équipe de Suisse et inscrit 8 buts.

Schär a donc imité ses coéquipiers Xherdan Shaqiri et Yann Sommer en refermant le chapitre de l'équipe nationale. Le défenseur central a indiqué vouloir se concentrer pleinement sur son club de Newcastle, dans lequel il évolue depuis 2018.

'Après plus de dix ans et 86 matches avec la Suisse, le moment est venu de faire mes adieux. J'ai pu représenter mon pays lors de trois Coupes du monde et de trois Euros. Cela m'a rempli d'une grande fierté. Les émotions que j'ai pu vivre m'accompagneront toute ma vie', a notamment déclaré Fabian Schär.

'Fabian a joué un rôle important dans notre équipe en tant que joueur, mais aussi comme personnalité. Même si c'est difficile pour moi en tant qu'entraîneur, je respecte sa décision et le remercie chaleureusement pour son engagement et ses performances', a réagi le sélectionneur Murat Yakin dans un communiqué de l'ASF.

/ATS