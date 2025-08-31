Retour sur terre pour le LS en Super League

Trois jours après son exploit européen à Istanbul, le Lausanne-Sport est revenu sur terre en Super League. Réduits à 10, les Vaudois se sont inclinés 2-1 devant Saint-Gall dimanche à la Tuilière.

Le LS, qui évoluait avec le même onze de départ que jeudi en Turquie, a cru obtenir un résultat favorable lorsque Olivier Custodio a ouvert le score au retour des vestiaires (46e). Les hommes de Peter Zeidler évoluaient pourtant à 10 depuis l'expulsion de Gaoussou Diakité pour un mauvais geste sur un remplaçant saint-gallois (44e), au terme d'une première mi-temps électrique.

Mais les Lausannois sont tombés sur un Alessandro Vogt de gala. Le jeune attaquant de Saint-Gall (20 ans) a réussi un doublé plein de panache pour offrir les trois points aux Brodeurs et devenir le meilleur buteur du championnat (5 buts en 5 matches).

Exploits insuffisants

Les exploits de Karlo Letica, qui a par ailleurs stoppé un penalty d'Aliou Baldé (16e), n'auront pas suffi au LS. Avec 3 points récoltés en 4 matches, le club de la capitale olympique est déjà en difficulté en Super League. Il devra hausser le curseur pour réussir à passer sans encombre de la Conference League au championnat cet automne.

/ATS