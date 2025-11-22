Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Le FC Barcelone a fêté samedi son retour au Camp Nou, encore en travaux, avec une éclatante ...
Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Photo: KEYSTONE/AP/Joan Monfort

Le FC Barcelone a fêté samedi son retour au Camp Nou, encore en travaux, avec une éclatante victoire (4-0) face à l'Athletic Bilbao. Ce succès lui permet de mettre la pression sur le Real Madrid.

Après deux ans et demi d'exil, le champion d'Espagne en titre a idéalement réussi son 'retour à la maison' en corrigeant des Lions basques presque inoffensifs devant un peu plus de 45'000 spectateurs, encore loin des 105'000 places promises lorsque les immenses travaux de l'antre catalan seront réellement terminés.

Le Barça, auteur d'une performance solide, s'est imposé grâce à des buts de l'inévitable Robert Lewandowski, 37 ans, (4e, 1-0), un doublé de l'attaquant espagnol Ferran Torres (45e+3/90e) et un but du jeune Fermin Lopez (48e).

Les hommes d'Hansi Flick, dont c'est le premier succès sans encaisser de buts depuis le mois de septembre, rejoignent provisoirement le Real Madrid en tête du championnat avec 31 points. Les Merengues se déplacent chez le promu Elche dimanche soir (21h00).

/ATS
 

Actualités suivantes

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 18:17

Neuchâtel Xamax- Stade Lausanne-Ouchy : match annulé

Neuchâtel Xamax- Stade Lausanne-Ouchy : match annulé

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 17:48

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 17:43

Lustrinelli: « Signer pour la deuxième place ? Je ne le ferais pas »

Lustrinelli: « Signer pour la deuxième place ? Je ne le ferais pas »

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Lustrinelli: « Signer pour la deuxième place ? Je ne le ferais pas »

Lustrinelli: « Signer pour la deuxième place ? Je ne le ferais pas »

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 04:03

Super League: Servette pour se relancer, Thoune pour s'affirmer

Super League: Servette pour se relancer, Thoune pour s'affirmer

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 04:04

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 17:43

Neuchâtel Xamax- Stade Lausanne-Ouchy : match annulé

Neuchâtel Xamax- Stade Lausanne-Ouchy : match annulé

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 17:48

La Suisse sortie en quarts de finale du Mondial M17

La Suisse sortie en quarts de finale du Mondial M17

Football    Actualisé le 21.11.2025 - 17:55

Lustrinelli: « Signer pour la deuxième place ? Je ne le ferais pas »

Lustrinelli: « Signer pour la deuxième place ? Je ne le ferais pas »

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 04:03

Super League: Servette pour se relancer, Thoune pour s'affirmer

Super League: Servette pour se relancer, Thoune pour s'affirmer

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 04:04

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 17:43

L’ancien Xamaxien Albert Bonny est décédé

L’ancien Xamaxien Albert Bonny est décédé

Football    Actualisé le 21.11.2025 - 17:21

Pogba dans le groupe de Monaco pour le déplacement à Rennes

Pogba dans le groupe de Monaco pour le déplacement à Rennes

Football    Actualisé le 21.11.2025 - 17:37

La Suisse sortie en quarts de finale du Mondial M17

La Suisse sortie en quarts de finale du Mondial M17

Football    Actualisé le 21.11.2025 - 17:55

Super League: Servette pour se relancer, Thoune pour s'affirmer

Super League: Servette pour se relancer, Thoune pour s'affirmer

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 04:04