Reprise le 12 septembre pour la Super League et Challenge League

La Swiss Football League a publié un nouveau calendrier pour la saison prochaine. La saison de Super League/Challenge League débutera le wee-end du 11 au 13 septembre.

Les championnats se termineront les 21 et 22 mai 2021. Les matches de barrage sont prévus pour les 25 et 28 mai 2021.

Ainsi, la saison 2020-21 en Super League (SL) et en Challenge League (ChL) débutera quasiment 2 mois plus tard qu'habituellement en raison des conséquences du Covid-19, à savoir le vendredi 11 septembre 2020. Quatorze journées seront disputées en SL et 15 en ChL jusqu'à la pause hivernale fixée au 20 décembre 2020.

La deuxième phase de la saison des deux championnats commencera le week-end du 22 au 24 janvier 2021. Afin de respecter le calendrier de l'Euro qui débutera le 11 juin 2021, cinq journées seront programmés en semaine dans la deuxième moitié de la saison. La 36e et dernière journée de SL est fixée le vendredi 21 mai 2021. La saison de ChL s'achèvera un jour plus tard, le samedi 22 mai 2021.

Les matches de barrage entre le 9e de SL et le 2e de ChL se dérouleront le mardi 25 mai 2021 et le vendredi 28 mai 2021. La finale de la Coupe de Suisse se tiendra le lundi de Pentecôte 24 mai 2021.

