Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Breel Embolo a marqué lors de la victoire de Rennes devant Monaco samedi en Ligue 1 (4-1). Dans le camp monégasque, Denis Zakaria a été expulsé, alors que Paul Pogba a enfin fait son retour au jeu.

L'attaquant bâlois a pris une belle revanche en faisant trembler les filets contre le club qui l'avait poussé vers la sortie cet été. A la 73e, il a inscrit le 3-0 de la tête sur un corner joué à deux. Les autres buts rennais ont été marqués par Abdelhamid Aït Boudlal (20e), Mahdi Camara (48e) et Ludovic Blas (83e, penalty), tandis que Mika Biereth a sauvé l'honneur de l'ASM en fin de match (95e).

Les Bretons ont évolué à 11 contre 10 après l'expulsion de Zakaria à la 66e, auteur d'une mauvaise semelle sur le mollet d'Esteban Lepaul. Le milieu de terrain genevois faisait son retour dans le onze titulaire du Rocher après avoir manqué deux mois de compétition en raison d'une blessure aux adducteurs.

Le retour de Paul Pogba

L'autre fait marquant de cette partie a été l'apparition tardive de Paul Pogba, qui est redevenu un joueur de football professionnel après plus de deux ans sans jouer. Le champion du monde français est entré en jeu à la 85e minute sous une ovation du public breton.

'La Pioche' n'avait plus fait partie d'un groupe pour jouer un match professionnel depuis le 3 septembre 2023. C'était avec la Juventus Turin contre Empoli (2-0) en championnat d'Italie, avant qu'une suspension pour dopage et plusieurs blessures ne l'éloignent des terrains.

Depuis son arrivée à Monaco fin juin, les dates de son retour ont été reportées à plusieurs reprises en raison d'une lésion musculaire à la cuisse droite pendant la trêve internationale d'octobre, puis par une entorse à une cheville une quinzaine de jours plus tard. Ce match disputé à Rennes est le premier de la carrière de Pogba (32 ans) en Ligue 1.

