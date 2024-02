René Weiler: « une expulsion inutile »

'Nous avions le match dans les mains. Mais il y a eu cette expulsion. Inutile...' René Weiler ne masquait pas son courroux à l’encontre d’Enzo Crivelli après la défaite 2-1 du Servette FC à Yverdon.

'Je n’ai pas vu les images. On me dit que l’on peut donner rouge, poursuit l’entraîneur. Mais cette faute est commise à un endroit du terrain (ndlr : près de la ligne médiane) où une telle scène ne doit jamais se produire.' On a le sentiment qu'Enzo Crivelli devra vraiment faire acte de pénitence avant de retrouver une place de titulaire.

Cette défaite brise une série qualifiée de 'magnifique' par René Weiler et douche quelque peu les espoirs de titre du Servette FC. Les Grenat accusent désormais 7 points de retard sur les Young Boys. 'Mais je ne parle jamais des Young Boys, s’emporte René Weiler pour qui le mot titre est tabou. Ce soir, je vois que nous perdons deux joueurs pour un carton rouge. Nous déplorons la blessure de Steve Rouiller. Par ailleurs, deux joueurs de valeur ont quitté le club cet hiver. Maintenant, la question est de savoir quand les trois joueurs que nous avons recrutés seront opérationnels...'

Dans le camp adverse, Anthony Sauthier était bien conscient d’avoir inscrit un but qui comptera dans sa carrière. L’ancien capitaine du Sevette FC a terrassé le club de son cœur. 'Une fois le ballon au fond des goals, la moindre des choses était de ne pas exulter, dit-il. D’autant plus que j’étais en face du kop servettien. Le destin a voulu s’écrire ainsi... Maintenant, il ne faut pas s’enflammer même si nous avons battu Zurich et Yverdon. La priorité absolue demeure le maintien.'

/ATS