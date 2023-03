René Weiler remplacera Alain Geiger au Servette FC

Alain Geiger quittera le poste d'entraîneur de Servette en juin prochain. Le Valaisan sera remplacé par René Weiler, qui s'est engagé pour deux saisons avec une option pour une année supplémentaire.

Après cinq saisons à la tête du Servette dont une en Challenge League, Geiger doit donc passer la main avec un bilan très favorable, puisque l'équipe est toujours deuxième du classement. C'est le Zurichois René Weiler, âgé de 49 ans, qui lui succède. Cet ancien milieu de terrain avait disputé quarante matches sous le maillot grenat entre 1994 et 1996. Une blessure et un drame familial avaient accéléré son retour à Zurich.

Comme entraîneur, il a démarré sa carrière au FC Schaffhouse avant de prendre en charge les destinées du FC Aarau avec lequel il remporte la Challenge League en 2013. Direction ensuite la 2e Bundesliga au FC Nuremberg, puis la Belgique avec à la clé un titre de champion au RSC Anderlecht. S’en suivra un retour en Suisse sans grand succès à Lucerne puis des expériences en Egypte et au Japon.

'Je me réjouis de revenir à Genève, travailler pour ce club pour la seconde fois, avec une nouvelle fonction. J’ai été séduit par l’ambition et la vision du club et j’ai hâte de travailler avec les joueurs, le staff et les dirigeants pour bâtir une équipe compétitive et ambitieuse', a précisé Weiler dans un communiqué du club.

Le club et Alain Geiger sont en discussion pour construire une collaboration d’un nouveau type afin de s’engager ensemble pour le développement du Servette FC, annonce le club dans son communiqué.

Il fait part également de la nomination de Thierry Regenass au poste de président dès le 1er avril avec Alain Moscatello comme vice-président. Thierry Regenass est le directeur de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève. Il a également travaillé à la FIFA.

/ATS