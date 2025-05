Relegation Group: un bon point pour Sion

Le FC Sion n'a pas acquis la certitude de son maintien en Super League. Mais le nul 1-1 à domicile contre Saint-Gall lors de la 36e journée a sérieusement rapproché les Valaisans de leur objectif.

Une victoire contre les Brodeurs aurait été synonyme de sauvetage. Mais le point obtenu est quand même précieux. Les visiteurs ont en effet manqué plusieurs grosses occasions et auraient très bien pu empocher la totalité de l'enjeu.

Saint-Gall a ouvert le score par Faber (45e), après avoir tiré sur le poteau par Dachsner (26e) et raté deux montagnes par Stevanovic (19e) et Geubbels (39e). Introduit à la reprise, Kololli a égalisé dès la 49e et donné un peu plus de consistance au jeu sédunois. Mais sans l'incroyable occasion galvaudée par Akolo (66e), l'équipe de Didier Tholot aurait pu s'incliner.

Dans l'autre match de la soirée, le FC Zurich s'est imposé 4-1 contre Winterthour après avoir été mené à la pause. Les visiteurs ont frappé par Lukembila (18e) et manqué plusieurs occasions de se mettre à l'abri.

Le FCZ a renversé la situation en fin de rencontre. Un autogoal de Lüthi (75e) et des réussites de Kamberi (78e), Chouiar (87e) et Ballet (91e) ont mis un terme à la belle série de 'Winti', qui restait sur cinq succès et un nul.

Au classement, Sion totalise 41 points et Winterthour 36. Avec un match en moins, Yverdon compte 35 unités et Grasshopper 33. Les deux équipes seront aux prises à Zurich mercredi soir.

