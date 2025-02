Rashford (Manchester United) exfiltré en prêt à Aston Villa

Marcus Rashford a été prêté à Aston Villa pour le reste de la saison, a annoncé dimanche soir Manchester United, son club de toujours. L'attaquant n'entrait plus dans les plans du coach Ruben Amorim.

L'international anglais de 27 ans, dont 20 passés à Manchester United, n'a plus joué pour les 'Red Devils' depuis le 12 décembre. Il a été écarté pour des raisons sportives par Amorim, qui lui reprochait notamment son manque d'investissement à l'entraînement.

Formé à Manchester United (138 buts en 426 matches), Rashford a inscrit 30 buts, toutes compétitions confondues, durant une saison 2022/23 encourageante. Mais depuis, ses performances individuelles ont décliné, à tel point qu'il n'est plus sélectionné depuis plusieurs mois en équipe d'Angleterre.

Comme lui, Manchester United a réalisé une dernière saison très décevante, et l'actuelle n'est pas plus reluisante. Amorim a remplacé en novembre le Néerlandais Erik ten Hag, sans réussir davantage jusqu'ici. Les Red Devils, battus dimanche 2-0 par Crystal Palace à Old Trafford, sont 13es après 24 journées.

Sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2028, Rashford a finalement trouvé une porte de sortie à Aston Villa dimanche, à la veille de la clôture du mercato hivernal. L'équipe d'Unai Emery est 8e de Premier League et qualifiée directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

