Randal Kolo Muani signe au PSG jusqu'en 2028

Randal Kolo Muani (24 ans) a signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec le PSG dans les ultimes instants du mercato qui s'est clos vendredi à minuit, a annoncé le club de la capitale française.

L'attaquant international français, qui évoluait à Francfort depuis une saison, est la 11e recrue estivale du PSG. Selon des médias français dont RMC et L'Equipe, les champions de France ont proposé 90 millions d'euros pour s'attacher ses services, des médias allemands évoquant un transfert à 95 millions plus des bonus.

Après plusieurs semaines de tractations, tout s'est accéléré dans ce dossier avec la grève de l'entraînement décidée par Kolo Muani mercredi avant une dernière journée intense où le buteur a été annoncé partant, puis bloqué en Allemagne, l'Eintracht Francfort finissant par accepter l'offre parisienne.

Avec la signature de Kolo Muani, le PSG reconstitue l'attaque de l'équipe de France puisque l'ancien Nantais (9 sélections, 1 but) rejoint à Paris Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le club boucle ainsi un mercato de folie où il aura dépensé au moins 345 millions. Mais cet été, Paris a aussi vendu et allégé sa masse salariale, avec les départs notamment de Lionel Messi, Sergio Ramos ou Neymar.

Marco Verratti, historique de l'ère qatarie au PSG, pourrait lui aussi être vendu, peut-être en Arabie Saoudite ou au Qatar, où les marchés des transferts ferment plus tard.

/ATS