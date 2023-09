Quatre entrants dans l'équipe de Suisse

Murat Yakin avait promis du changement pour la rencontre face à Andorre à Sion. Il a tenu parole avec quatre modifications dans son onze de départ par rapport au match de samedi au Kosovo.

Yvon Mvogo a pris la place de Gregor Kobel dans la cage. Dans le champ, Renato Steffen, Nico Elvedi et Cedric Itten entrent pour Edimilson Fernandes, Fabian Schär et Denis Zakaria pour sans doute un dispositif tactique bien plus offensif qu’à Pristina. Tout indique que Murat Yakin va abandonner contre la 154e équipe du classement FIFA son traditionnel schéma en 4-3-3 pour, apparemment, évoluer en 3-4-1-2.

Titulaire bien sûr, Granit Xhaka honorera ce soir à Tourbillon sa 117e sélection. Il manquera un match au Bâlois pour égaler le record des 118 capes de Heinz Hermann que l’on a pu croire éternel. Dans le camp adverse, Ildefons Lima, pour son dernier match international à 43 ans, débutera en défense centrale.

La Suisse évoluera ce soir à Sion dans la composition suivante : Mvogo ; Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Steffen, Freuler, Xhaka, Vargas ; Shaqiri ; Itten, Amdouni.

