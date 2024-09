Quatre chocs de Super League en huitièmes de finale

Les 8es de finale de la Coupe proposeront quatre duels de Super League. Après sa victoire à la der à Nyon, Bâle recevra Sion avec l'intention de se qualifier pour les quarts comme l'an dernier.

Yverdon n'aura pas la partie facile face à Lugano, finaliste de la Coupe ces trois dernières années. Lausanne se déplacera pour sa part à Winterthour.

Le quatrième duel de Super League sera un derby zurichois entre GC et Zurich. Le FCZ a remporté les deux dernières rencontres en Coupe.

Saint-Gall et YB sont a priori tombés sur des adversaires plus abordables. Les Brodeurs se rendront au Tessin pour affronter Bellinzone, pensionnaire de Challenge League, tandis que les Bernois iront à Schaffhouse, là aussi club de deuxième division. Aarau accueillera Etoile Carouge, et enfin Langenthal, club de 1re ligue, affrontera Bienne, issu de Promotion League. Les huitièmes de finale se dérouleront du mardi 3 au jeudi 5 décembre.

/ATS