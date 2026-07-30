Qualifications Europa League: St-Gall sombre face Benfica Lisbonne

L'aventure de St-Gall en qualifications d'Europa League a pris fin lors du 2e tour à Lisbonne ...
Qualifications Europa League: St-Gall sombre face Benfica Lisbonne

Qualifications Europa League: St-Gall sombre face Benfica Lisbonne

Photo: KEYSTONE/EPA/RODRIGO ANTUNES

L'aventure de St-Gall en qualifications d'Europa League a pris fin lors du 2e tour à Lisbonne. Vainqueurs 2-1 à l'aller, les Brodeurs ont sombré 5-0 face au Benfica lors du match retour.

La rencontre a tourné peu avant l'heure de jeu. Alors que la formation de Super League pouvait encore croire en ses chances de qualifications, l'attaquant des Aigles Vangelis Pavlidis a pris de vitesse la défense st-galloise pour inscrire son deuxième but de la soirée (11e/55e).

Deux minutes plus tard, Jozo Stanic a écopé d'un deuxième carton jaune en taclant Georgiy Sudakov, qui filait seul en contre-attaque. Réduits à 10, les St-Gallois ont encore encaissé deux réussites signées Pavlidis (66e/74e, sur penalty) ainsi que le premier but de l'international français Clément Lenglet avec les Aigles (82e).

St-Gall ne disputera donc pas une nouvelle phase finale d'Europa League, treize ans après sa dernière campagne en C3. Reversé dans les qualifications pour la Conference League, le vainqueur de la Coupe de Suisse fera face au Sheriff Tiraspol au 3e tour qualificatif (6 et 13 août).

/ATS
 

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