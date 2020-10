Qualification de l'Euro dames: la Suisse gagne en Roumanie

L'équipe de Suisse dames a accompli sa mission à Mogosoaia, dans la banlieue de Bucarest. Elle a battu la Roumanie 2-0 et a ainsi effectué un nouveau pas en direction de la phase finale de l'Euro.

Sans particulièrement briller face à un adversaire articulé de manière très défensive, les protégées du sélectionneur Nils Nielsen ont marqué grâce à des réussites de Coumba Sow (29e) et d'Ana-Maria Crnogorcevic (79e), qui a signé le 60e but de sa carrière internationale. Géraldine Reuteler a été à l'origine des deux Suissesses. Dans son but, Gaëlle Thalmann a passé une fin d'après-midi tranquille.

La Suisse, qui a gagné six de ses sept rencontres (un nul en Croatie) disputera son dernier match des qualifications le 1er décembre en Belgique. Un point sera suffisant pour finir en tête du groupe et ainsi décrocher son billet pour l'Euro 2022 en Angleterre.

/ATS