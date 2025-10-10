Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

L'équipe de Suisse M21 a dû se contenter d'un nul 0-0 à Lucerne contre l'Islande dans le groupe C des qualifications de l'Euro. La sélection helvétique a manqué de force de percussion et d'idées.

Les solides Islandais ont posé de gros problèmes aux Suisses, notamment en raison de leur organisation et de leur engagement dans les duels. Les Suisses ont pourtant davantage tiré au but, mais sans parvenir à trouver l'ouverture. Le geste final ou la dernière passe ont trop souvent été déficients.

Les protégés de Sascha Stauch ont ainsi égaré leurs premiers points de la campagne. Ils avaient gagné leur première rencontre 2-0 en Estonie. Leur prochain match aura lieu mardi aux Iles Féroé, qui ont perdu 6-0 à domicile vendredi face à la France.

/ATS