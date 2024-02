Promes condamné à six ans de prison pour trafic de cocaïne

L'international néerlandais Quincy Promes (32 ans) a été condamné à six ans de prison, a indiqué le tribunal de district d'Amsterdam mercredi.

L'attaquant du Spartak Moscou a passé en contrebande plus d'une tonne de cocaïne aux Pays-Bas.

Le président du tribunal, M. Vaandrager a estimé que Promes avait joué 'un rôle crucial' dans l'importation de 1363 kilogrammes de cocaïne en provenance du Brésil en 2020, via le port belge d'Anvers vers les Pays-Bas, avec l'aide d'un complice. Ce dernier, reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation, ainsi que de blanchiment d'argent, a également été condamné à une peine de six ans de prison.

Le jugement s'appuie notamment sur des écoutes téléphoniques et des messages cryptés, que le joueur a envoyés sous le pseudonyme de 'Fantasma'. Les procureurs avaient requis une peine de neuf ans d'emprisonnement à l'encontre de Quincy Promes, qui a plaidé non coupable et va faire appel selon ses avocats.

Peine 'appropriée'

M. Vaandrager a argué dans son jugement que l'attaquant était un exemple pour beaucoup, en particulier pour les jeunes, en raison de ses talents de footballeur. 'Le suspect fait régulièrement la une des journaux, est actif sur les médias sociaux et a des fans dans le monde entier', a exposé le juge.

'C'est d'autant plus grave qu'il ait tenté d'accroître sa richesse... en participant à un important trafic international de stupéfiants (...) Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une peine de six ans d'emprisonnement est appropriée.'

Craignant d'être arrêté par la police néerlandaise, le joueur aux 50 sélections avec les Oranje n'était pas présent au tribunal de district d'Amsterdam pour entendre la sentence, a indiqué un porte-parole à l'AFP. Placé sous mandat d'arrêt international, il n'a jusqu'à présent pas été extradé par la Russie.

Quincy Promes a par ailleurs déjà été condamné à 18 mois de prison dans le cadre d'une autre affaire, pour avoir poignardé un cousin à cause d'un collier volé.

/ATS