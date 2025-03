Premier but, « grande fierté » pour Vincent Sierro

Vincent Sierro a inscrit son premier but en équipe de Suisse vendredi face à l'Irlande du Nord (1-1). 'Une grande fierté', pour le Valaisan, qui a découvert la sélection nationale sur le tard.

'Le chemin par lequel je suis passé n'est pas forcément celui dont tout le monde rêve en étant petit. Mais ça fait partie de mon histoire et je suis très content d'avoir pu marquer ce premier but pour aider l'équipe', a réagi en zone mixte le milieu de terrain de 29 ans, qui fêtait vendredi sa 11e sélection.

A Belfast, le capitaine du FC Toulouse a pleinement saisi l'opportunité offerte par les absences de Granit Xhaka (en congé paternité) et de son successeur annoncé Ardon Jashari (ménagé). Face aux Nord-Irlandais, il a sans doute été le meilleur des onze titulaires désignés par Murat Yakin, mais il a aussi permis à la Suisse d'éviter une défaite qui aurait fait tache en transformant en but un corner botté par Ricardo Rodriguez.

'Muri' séduit

Sa performance a en tout cas séduit son sélectionneur, qui a particulièrement apprécié le jeu long du Sédunois. 'Il a d'emblée fait très bonne impression. Il comprend le jeu et arrive à l'accélérer', a applaudi Murat Yakin en conférence de presse d'après-match. 'Et en plus il est habile de la tête, ce que je ne savais pas!'

Le principal intéressé a toutefois rappelé que la Suisse ne pouvait se satisfaire de ce match nul. 'On était venu pour la victoire, donc on n'est naturellement pas content de ne pas avoir gagné ce match amical', a regretté l'ancien joueur d'YB. 'Après, il y a eu du positif: on a réussi à contrôler le jeu et on est resté patient. Mais il nous a manqué cette précision dans le dernier tiers du terrain pour créer des deux contre un, rentrer dans la surface et amener encore plus de danger', a-t-il complété.

'Marquer beaucoup de buts'

Une pelouse loin d'être à la hauteur du chaleureux accueil nord-irlandais et le manque d'automatismes entre certains joueurs qui ne se connaissaient pas voici une semaine peuvent expliquer en partie les difficultés rencontrées par les hommes de Murat Yakin. 'Certes, c'était parfois difficile de jouer en une touche de balle, mais ce n'est pas une excuse. On doit s'améliorer', a nuancé Vincent Sierro.

Le Valaisan espère sans doute étrenner une nouvelle fois le numéro 10 qu'il porte en l'absence de Granit Xhaka mardi à Saint-Gall face au Luxembourg. Un adversaire idéal pour permettre à la Suisse d'enfin retrouver une victoire qui la fuit depuis le dernier Euro et ce faste huitième de finale face à l'Italie. 'On veut gagner devant nos fans en marquant beaucoup de buts. On va travailler ces prochains jours pour y arriver', a-t-il promis.

/ATS