Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Granit Xhaka a délivré une jolie passe décisive dimanche lors du match nul de Sunderland contre ...
Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Photo: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN

Granit Xhaka a délivré une jolie passe décisive dimanche lors du match nul de Sunderland contre Leeds et Noah Okafor (1-1). Les Black Cats, promus, sont septièmes du Championnat d'Angleterre.

Le capitaine de l'équipe de Suisse a débloqué la situation à la 28e en récupérant le ballon après une longue touche. Il a adressé une délicieuse passe entre trois joueurs adverses pour trouver Simon Adingra. L'Ivoirien, non sélectionné pour la CAN, a enroulé sa frappe pour inscrire l'unique but de cette partie.

Titulaire dans les rangs des Whites, Okafor n'a pas été décisif comme son compatriote. Mais il a montré de belles choses, passant proche de l'égalisation à la 41e, avant que Dominic Calvert-Lewin ne marque un 1-1 mérité après la mi-temps (47e).

Avec ce résultat nul, Leeds enchaîne un cinquième match sans défaite en Premier League. L'équipe du Yorkshire est 16e, deux points devant le Nottingham Forest de Dan Ndoye et sept devant West Ham, 18e et premier relégable.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 14:54

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 23:12

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 21:16

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 23:12

Articles les plus lus

Décès de Jean-Louis Gasset

Décès de Jean-Louis Gasset

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 14:38

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 23:12

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 21:16

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 23:12

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 10:07

Décès de Jean-Louis Gasset

Décès de Jean-Louis Gasset

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 14:38

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 23:12

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 21:16

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

La CAN tous les 4 ans divise le football africain

Football    Actualisé le 25.12.2025 - 15:02

John Robertson est décédé à 72 ans

John Robertson est décédé à 72 ans

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 07:24

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 10:07

Décès de Jean-Louis Gasset

Décès de Jean-Louis Gasset

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 14:38