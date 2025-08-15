Premier League: succès au finish pour les Reds

Liverpool a dû s'employer pour battre Bournemouth 4-2 à domicile en ouverture de la saison ...
Premier League: succès au finish pour les Reds

Premier League: succès au finish pour les Reds

Photo: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson

Liverpool a dû s'employer pour battre Bournemouth 4-2 à domicile en ouverture de la saison de Premier League. Les champions en titre ont fait la différence en fin de match.

Tout avait bien commencé pour les Reds grâce à Ekitike (37e) et Gakpo (49e). Mais ensuite, les visiteurs ont profité des errements défensifs des hommes d'Arne Slot. Semenyo a signé un impressionnant doublé (64e/76e). Liverpool a toutefois fini fort. Entré en jeu à la 82e, Chiesa a redonné l'avantage à son équipe (88e) avant que Salah n'assure les trois points (94e).

Avec quatre recrues dans son onze de départ, l'équipe d'Arne Slot manque encore d'automatismes, notamment sur les flancs de sa défense. Sa préparation a en outre été perturbée par le décès tragique du Portugais Diogo Jota début juillet. Une minute de silence en son souvenir a été observée avant la rencontre, et les buteurs des Reds lui ont rendu hommage en formant un numéro 20 avec leurs mains.

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 22:01

Saint-Blaise part à la découverte de la 2e ligue inter

Saint-Blaise part à la découverte de la 2e ligue inter

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 10:30

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 09:37

Revanche de la finale dès le 1er tour

Revanche de la finale dès le 1er tour

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 22:59

Revanche de la finale dès le 1er tour

Revanche de la finale dès le 1er tour

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 09:37

Saint-Blaise part à la découverte de la 2e ligue inter

Saint-Blaise part à la découverte de la 2e ligue inter

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 10:30

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 19:35

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 22:59

Revanche de la finale dès le 1er tour

Revanche de la finale dès le 1er tour

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 09:37