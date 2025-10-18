Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Ange Postecoglu (60 ans) sera resté 39 jours seulement manager de Nottingham Forest. Le technicien a été limogé après la défaite à domicile 3-0 contre Chelsea lors de la 8e journée de Premier League.

L'actuel 17e de Premier League a évoqué 'une série de résultats et de performances décevants' pour justifier le limogeage 'avec effet immédiat' de l'Australien. En huit matches avec le club des Midlands toutes compétitions confondues depuis sa nomination le 9 septembre, Postecoglu n'a pas fêté le moindre succès. Sa position est donc vite devenue intenable et il a été écarté après... 39 jours! Il s'agit du règne le plus court de l'histoire de la Premier League.

Forest, qui avait auparavant limogé Nuno Espirito Santo, va donc devoir trouver déjà un troisième manager en très peu de temps. Samedi contre Chelsea, Nottingham a eu des occasions, mais a manqué de réalisme et de chance, avec un poteau et une transversale. Dan Ndoye n'a pas quitté le banc des remplaçants.

/ATS