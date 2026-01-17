Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Michael Carrick a connu la victoire pour sa première rencontre en tant qu'entraîneur de Manchester ...
Photo: KEYSTONE/AP/Dave Thompson

Michael Carrick a connu la victoire pour sa première rencontre en tant qu'entraîneur de Manchester United. Les Reds Devils se sont imposés 2-0 lors du derby face à Manchester City en Premier League.

Manchester United a dû attendre la deuxième période pour voir son avant-centre Bryan Mbeumo réussir à vaincre le portier des Citizens Gianluigi Donnarumma (65e). Le Danois Patrick Dorgu a inscrit le 2-0 à la 76e pour offrir la première victoire à son équipe depuis le 26 décembre.

Le technicien Michael Carrick a vu son équipe profiter d'un adversaire apathique, qui a peut-être laissé filer ses derniers espoirs pour le titre. Les joueurs de Pep Guardiola, qui n'ont pris que 3 points en quatre matches depuis le début de l'année 2026, restent deuxièmes, à six points d'Arsenal, le leader, qui aura l'occasion d'accroître son avance dans la soirée de samedi à Nottingham Forest (18h30).

/ATS
 

