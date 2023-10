Premier League: Manchester City s'impose 3-0 à Old Trafford

Manchester City s'est imposé 3-0 à Old Trafford contre Manchester United lors de la 10e journée de Premier League. Il n'y a pas vraiment eu de match entre les deux rivaux mancuniens.

L'inévitable Erling Haaland s'est offert un doublé (26e pen/49e) et totalise désormais 11 buts cette saison en championnat. Foden a scellé le score de ce derby à sens unique à la 80e. Sans un Onana très inspiré dans la cage des Red Devils, la victoire des hommes de Pep Guardiola aurait pu être bien plus nette encore. Au classement, Tottenham reste en tête avec 26 points, soit deux de plus qu'Arsenal et Manchester City.

Liverpool a pour sa part dominé Nottingham Forest 3-0 grâce à des réussites de Jota, Nunez et Salah. Le Portugais a fêté l'ouverture du score en brandissant un maillot de son coéquipier Luis Diaz, absent dimanche après le kidnapping de ses parents en Colombie. Les Reds sont à trois points du leader.

/ATS