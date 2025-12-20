Premier League: Manchester City prend la tête

Manchester City s'est installé provisoirement en tête de la Premier League. Lors de la 17e journée, les hommes de Pep Guardiola ont battu West Ham 3-0 grâce notamment à un doublé d'Haaland.

Les Citizens comptent 37 points, soit un d'avance sur Arsenal. Les Gunners se déplaceront dès 21h00 à Liverpool pour y affronter Everton.

Avec Fabian Schär, Newcastle a été accroché 2-2 à domicile par Chelsea. Granit Xhaka et Sunderland ont pour leur part empoché un précieux point en faisant 0-0 à Brighton.

/ATS