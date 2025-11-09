Premier League: Manchester City domine nettement Liverpool

Manchester City se profile comme le rival le plus sérieux d'Arsenal en Premier League. Les ...
Premier League: Manchester City domine nettement Liverpool

Premier League: Manchester City domine nettement Liverpool

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Manchester City se profile comme le rival le plus sérieux d'Arsenal en Premier League. Les Citizens ont battu Liverpool 3-0 dans le choc de la 11e journée. Ils reviennent ainsi à 4 points du leader.

Sous une pluie continue, les hommes de Pep Guardiola ont nettement dominé le tenant du titre. Ils ont marqué par Haaland (29e), Gonzalez (45e) et Doku (63e). Les Reds ont tenté de réagir après la pause, mais sans résultat concret. Ils chutent à la 8e place du classement, à 8 points d'Arsenal.

Le derby suisse entre Dan Ndoye et Noah Okafor a tourné en faveur du premier. Nottingham Forest a en effet battu Leeds 3-1 et ainsi empoché son deuxième succès de la saison après celui lors de la journée inaugurale. Les deux Helvètes n'ont pas pu s'illustrer particulièrement. Sans Fabian Schär remplaçant, Newcastle a perdu 3-1 à Brentford. Les Magpies n'ont toujours pas gagné en déplacement cette saison.

/ATS
 

