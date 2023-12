Premier League: Liverpool s'installe en tête

Liverpool s'est installé en tête de la Premier League à la faveur de son succès 2-0 à Burnley lors du Boxing Day. Mais Arsenal pourra reprendre son bien jeudi en cas de succès contre West Ham.

Les Reds ont marqué par Nunez (6e) et Jota (90e) face à Zeki Amdouni (sorti à la 85e) et ses coéquipiers. Mais ils auraient pu l'emporter bien plus nettement sans les nombreuses parades du gardien Trafford, qui a aussi été sauvé par sa transversale sur un essai de Salah. Ils ont aussi vu une réussite d'Elliott annulée par la VAR en début de seconde période de manière controversée.

Fabian Schär et Newcastle ont vécu une nouvelle désillusion. Les Magpies ont été battus 3-1 chez eux par Nottingham Forest pour qui Chris Wood a signé un triplé.

/ATS