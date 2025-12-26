Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Arsenal a battu Brighton (2-1) en serrant les dents, samedi à Londres. Les Gunners reprennent ...
Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Photo: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Arsenal a battu Brighton (2-1) en serrant les dents, samedi à Londres. Les Gunners reprennent ainsi la tête de la Premier League devant Manchester City, qui l'avait brièvement chipée un peu plus tôt.

Les Gunners ont mené 2-0 puis connu une fin de rencontre à frissons, dans le froid de Londres, après la réduction du score de Diego Gomez (64e, 2-1). Une belle envolée du gardien David Raya sur une frappe enroulée de Yankuba Minteh (76e) a permis à l'équipe de Mikel Arteta de conserver les trois points nécessaires pour tenir Manchester City à distance.

Les Londoniens ont pris les devants grâce à leur capitaine Martin Odegaard (14e, 1-0), buteur d'une frappe déclenchée juste devant la surface de réparation, puis sur un corner de Declan Rice dévié dans son propre but par l'attaquant français Georginio Rütter (51e, 2-0).

Le retour de Gabriel

Mais leur avance a fondu et Brighton a tout fait pour les faire douter, jusque dans les derniers instants de la partie. Au-delà de la victoire, Arteta a pu apprécier le retour à la compétition de son roc défensif Gabriel, indisponible depuis novembre. Il a en revanche perdu sur blessure un autre défenseur, Riccardo Calafiori, touché durant l'échauffement.

Après 18 journées, Arsenal (1er, 42 pts) conserve deux longueurs d'avance sur son actuel dauphin mancunien (2e, 40 pts), venu s'imposer 2-1 à Nottingham Forest en début d'après-midi, grâce à des buts de Tijjani Reijnders et Rayan Cherki. A noter que Forest évoluait sans le Vaudois Dan Ndoye, annoncé blessé.

/ATS
 

