Premier League: Arsenal gagne le derby du nord de Londres

Arsenal se profile toujours plus comme un candidat très crédible au titre de champion d'Angleterre. Les Gunners ont négocié avec brio le court déplacement sur le terrain de Tottenham, gagnant 2-0.

Ce 193e derby du nord de Londres a été nettement dominé par le leader. Un autogoal de Lloris (14e) et une belle frappe d'Odegaard (36e) ont permis à Arsenal de faire la différence. Granit Xhaka - très précieux tant à la récupération que dans le jeu vers l'avant - et ses coéquipiers ont été bien meilleurs collectivement et techniquement que des Spurs décevants. Les Gunners comptent désormais 8 points d'avance sur Manchester City et 9 sur Newcastle et Manchester United.

Poteau pour Schär

Newcastle a renforcé ses espoirs de top 4 en battant Fulham 1-0 dimanche. Les Magpies l'ont emporté grâce à une réussite du remplaçant suédois Isak à la 89e. Fabian Schär a failli ouvrir le score pour Newcastle, mais son coup franc de la 61e s'est écrasé sur le poteau de Leno. Cette confrontation entre deux clubs en forme a été d'une grande intensité.

Fulham a pour sa part manqué un penalty par Mitrovic (69e): le Serbe a bien expédié le ballon au fond des filets, mais il a glissé au moment de tirer et a touché deux fois le cuir, ce qui est prohibé par le règlement. Kevin Mbabu ne figurait une fois encore pas dans le groupe des Cottagers.

/ATS