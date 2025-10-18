Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Arsenal occupe seul la tête de la Premier League après la 8e journée. Les Gunners ont remporté ...
Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Photo: KEYSTONE/AP/Kin Cheung

Arsenal occupe seul la tête de la Premier League après la 8e journée. Les Gunners ont remporté un derby londonien 1-0 à Craven Cottage face à Fulham grâce à Trossard (58e).

Une fois encore, Arsenal a passé l'épaule grâce à une balle arrêtée. Trossard a en effet marqué de près après un corner de Saka dévié par Gabriel. La défense de l'équipe dirigée par Mikel Arteta, qui n'a concédé que trois buts cette saison en championnat - dont un seul dans le jeu -, a ensuite fait bonne garde.

Arsenal compte 19 points, contre 16 pour Manchester City. Liverpool, qui accueillera Manchester United dimanche, en possède 15 tout comme l'étonnant Bournemouth.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:37

Super League: Thoune reste en tête

Super League: Thoune reste en tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:55

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:43

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 18:07

Articles les plus lus

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 18:07

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:43

Super League: Thoune reste en tête

Super League: Thoune reste en tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:55

Le FCC passe au forceps

Le FCC passe au forceps

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 21:19

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 16:01

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 18:07

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Bosna s’incline, Saint-Blaise s’écroule

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:43

Le FCC passe au forceps

Le FCC passe au forceps

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 21:19

Super League: Servette se déplace chez le leader

Super League: Servette se déplace chez le leader

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 04:03

Neuchâtel Xamax se montre solide à Carouge

Neuchâtel Xamax se montre solide à Carouge

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 07:57

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 16:01

Le FCC passe au forceps

Le FCC passe au forceps

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 21:19