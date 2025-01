Premier League: 2-2 entre Liverpool et Manchester United

Liverpool a concédé le nul 2-2 à Anfield Road contre Manchester United lors de la 20e journée de Premier League. Les Reds restent cependant nettement en tête du classement.

Cet affrontement entre les deux clubs les plus titrés du pays s'est décanté en seconde période dans le froid et la pluie. Martinez a donné l'avantage aux Red Devils (52e), mais Liverpool a répliqué grâce à Gakpo (59e) et Salah (70e/pen). Les visiteurs ont réussi à arracher le nul par Diallo (80e).

Liverpool compte six points d'avance sur Arsenal, en ayant joué un match en moins.

/ATS