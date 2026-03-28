Pour Zakaria, Yakin veut s'inspirer de Kimmich et Valverde

Denis Zakaria a été testé comme latéral droit vendredi contre l'Allemagne (défaite 4-3). Murat Yakin semble vouloir faire du Genevois le Joshua Kimmich de l'équipe de Suisse.

On le sait, 'Zak', milieu défensif de formation, est barré par le duo incontesté et incontestable Xhaka - Freuler dans l'entrejeu helvétique. Le second a d'ailleurs encore été impérial au Parc Saint-Jacques: ses récupérations ont été à l'origine des deux premiers buts suisses.

Avec Michel Aebischer, Ardon Jashari, Djibril Sow et même Johan Manzambi, le sélectionneur dispose d'un riche vivier dans l'axe. Comment y intégrer Denis Zakaria, capitaine de l'AS Monaco et l'un des meilleurs joueurs du Championnat de France, est un casse-tête auquel est confronté Yakin depuis bientôt deux ans.

Il a remplacé Widmer

Après s'être carrément excusé de le laisser sur le banc lors des qualifications pour la Coupe du monde, l'entraîneur bâlois semble désormais décidé à trouver un moyen de faire cohabiter ses meilleurs joueurs sur le rectangle vert. 'Si on a un surplus de milieux centraux, alors on essaie de trouver des positions et des systèmes qui fonctionnent', a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse d'après-match vendredi soir.

L'une des solutions avancées était d'introduire Denis Zakaria dans une défense à trois, le Genevois ayant récemment été replacé avec succès dans ce rôle à Monaco. Ce système qui a permis à la Suisse de rallier les quarts de finale de l'Euro 2024 a toutefois été troqué contre une ligne de quatre fiable et solide en 2025.

C'est pourquoi Yakin Murat a décidé de faire entrer Zakaria à la place de l'arrière droit titulaire Silvan Widmer à la mi-temps vendredi. Un choix qui a surpris, le joueur formé à Servette semblant chercher le bon positionnement avant d'être finalement replacé dans une charnière à trois pour la fin du match.

'Denis est entré dans une phase difficile où nous étions sous pression', a souligné le sélectionneur. 'Il a montré ses qualités offensives, mais défensivement il doit encore s'habituer à ce poste qui n'est pas le sien. J'en suis bien conscient.'

Projet relancé mardi ?

L'expérience n'a pas vraiment été concluante, même si les nombreux changements suisses (dix au total) ont quelque peu faussé la seconde période, lors de laquelle l'Allemagne a naturellement pris l'ascendant. Mais Yakin a assuré que le projet 'Zakaria arrière droit' n'était 'pas du tout enterré'.

Pour justifier son intuition, 'Muri' a invoqué les reconversions réussies par des grands noms du football européen. 'Joshua Kimmich joue au milieu et à droite de la défense au Bayern Munich et avec l'Allemagne. Federico Valverde, milieu central au Real Madrid, a joué latéral droit pendant une saison. Il est maintenant milieu droit et marque des triplés (réd: contre Manchester City en Ligue des champions)', a énuméré Yakin.

Le sélectionneur pourrait aussi voir en Zakaria un 'inverted full-back', un latéral censé rentrer au coeur du jeu en phase de possession pour amener le surnombre. 'Denis possède un dynamisme incroyable. C'est un joueur créatif, qui a le sens du timing et une supériorité stratégique', a souligné son entraîneur.

Quoiqu'en pense le Genevois aux 62 sélections, il ne serait pas surprenant de voir l'expérience reconduite mardi à Oslo, où la Suisse défiera la Norvège (18h00). Comme il l'a répété, Murat Yakin veut profiter de ces matches amicaux pour faire des tests avant la Coupe du monde: 'Nous allons encore essayer de le positionner de manière à ce qu'il puisse, lui aussi, aider l'équipe.'

/ATS