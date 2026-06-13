Pochettino salue la performance de ses joueurs et du public

Le sélectionneur des Etats-Unis Mauricio Pochettino a salué la performance de son équipe, vainqueure ...
Pochettino salue la performance de ses joueurs et du public

Pochettino salue la performance de ses joueurs et du public

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES

Le sélectionneur des Etats-Unis Mauricio Pochettino a salué la performance de son équipe, vainqueure 4-1 face au Paraguay en ouverture de son Mondial vendredi à Los Angeles.

La Team USA a été bien aidée par le public, 'acteur principal' du match selon lui.

'La performance de l'équipe a été très bonne, mais ce n'est qu'un succès, ce ne sont que trois points (...) on a encore des choses à améliorer, ça va être un long chemin', a tempéré l'expérimenté technicien argentin, qui a surtout voulu saluer les fans. 'Ils ont été l'acteur principal du match' et 'on peut réussir de grandes choses s'ils continuent ainsi', a-t-il souligné.

L'ambiance a été belle dans le stade ultra-moderne de plus de 70'000 places, enchanté par la qualité de jeu proposée par Team USA.

'On a beaucoup parlé avec les joueurs ces dernières semaines, afin de trouver la clef pour transformer les attentes et la pression en énergie. Ca a été notre approche dès notre premier jour de travail en commun', a ajouté l'ancien entraîneur du PSG et de Chelsea.

Seul point d'inquiétude de la soirée, Pochettino a fait sortir à la pause Christian Pulisic, jusqu'alors excellent. Le milieu offensif de l'AC Milan ne 'pouvait plus marcher' une fois refroidi, après avoir réveillé une douleur liée à un coup reçu à l'entraînement deux jours plus tôt.

/ATS
 

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