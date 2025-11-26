Pluie de buts, Mbappé s'offre un quadruplé

Plusieurs grosses cylindrées étaient en lice pour la 5e journée de la phase de ligue de la ...
Plusieurs grosses cylindrées étaient en lice pour la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le PSG (5-3 face à Tottenham) et le Real (4-3 au Pirée) l'ont notamment emporté.

Le champion d'Europe en titre a quand même connu un petit moment de malaise lorsque Randal Kolo Muani, un ancien de la maison, a permis à Tottenham de passer devant 2-1 aux Parc des Princes. Seulement la troupe de Luis Enrique en avait encore sous la semelle et à la 53e c'est Vitinha qui a pu inscrire le 2-2 avec un doublé pour le Portugais.

Puis à la 59e, c'est Fabian Ruiz qui a donné l'avantage à ses couleurs. Et à la 65e, c'est Willian Pacho qui a sonné les Londoniens. Kolo Muani a planté un doublé (72e), mais un penalty de Vitinha à la 76e - pour un triplé - a définitivement coupé les ailes des Spurs.

Mbappé x4

Au Pirée face à Olympiacos, le Real a pu compter sur un Kylian Mbappé concerné. Le Français a tout simplement inscrit les quatre buts de son équipe.

Le duel au sommet entre le leader de Premier League et celui de Bundesliga a souri aux Britanniques. Arsenal s'est défait du Bayern 3-1. Timber a ouvert le score (22e), alors que Karl (32e) lui a répondu. Et finalement en milieu de deuxième mi-temps, les Londoniens ont fait la différence par Madueke (69e) et Martinelli (76e).

L'Inter de Sommer et Akanji croyait ramener le point du nul à Madrid face à l'Atletico. Mais dans les arrêts de jeu, c'est Gimenez qui a surgi sur un corner pour battre Sommer et offrir les trois points aux joueurs de Diego Simeone (2-1).

Liverpool continue de montrer un visage que l'on ne lui connaissait pas. A domicile, les joueurs d'Arne Slot ont sombré 4-1 face au PSV Eindhoven. Champion d'Angleterre la saison dernière pour sa première année à la tête des Reds, le Néerlandais va-t-il résister à cette nouvelle défaite?

Arsenal domine le classement avec 15 points en cinq matches, devant un quatuor à 12 points composé du PSG, du Bayern, de l'Inter et du Real.

