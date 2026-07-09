Place au premier quart de finale du Mondial

Huit équipes, dont la Suisse qui défiera l'Argentine dans la nuit de samedi à dimanche, peuvent encore prétendre au titre suprême dans la Coupe du monde 2026.

La France, qui s'est imposée comme la principale favorite à la succession de l'Argentine, dispute le premier quart de finale jeudi dans la banlieue de Boston.

Kylian Mbappé (7 buts dans ce Mondial) et ses équipiers se mesurent au Maroc dès 22h (heure suisse) pour un 'remake' de la demi-finale de l'édition 2022 gagnée par les Bleus. Ceux-ci avaient alors maîtrisé leur sujet pour l'emporter sur le score de 2-0, avant de s'incliner aux tirs au but face à l'Argentine en finale.

Trois ans et demi plus tard, les hommes de Didier Deschamps semblent en mission. Impressionnants sur le plan offensif dans la phase de groupes (10 buts marqués en trois matches) puis face à la Suède en 16e de finale (3-0), ils ont su retrousser les manches en 8e face à une équipe du Paraguay détestable (1-0).

Le défi qui les attend jeudi semble d'un niveau supérieur. Désormais placé sous la houlette de Mohamed Ouahbi, le Maroc a confirmé en Amérique du Nord son brillant parcours du Qatar 2022, lorsqu'il était devenu la première équipe issue du continent africain à se hisser dans le dernier carré d'un Mondial.

Percutant en attaque et solide en défense depuis le début du tournoi, le Maroc semble en mesure de perturber la marche triomphale de la France. Mais les Lions de l'Atlas pourraient devoir composer sans leur principal atout offensif Ismael Saibari (3 buts dans ce Mondial), blessé en 8e de finale face au Canada.

/ATS