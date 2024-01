Pia Sundhage mènera la Suisse à l'Euro 2025

C'est désormais officiel. Pia Sundhage succède à Inka Grings à la tête de l'équipe de Suisse. La Suédoise a signé un contrat jusqu'à fin 2025.

Avec Sundhage, c'est une joueuse et une entraîneure hautement décorée dans le football féminin qui dirigera la sélection féminine. Cette femme de 63 ans a déjà connu de grands succès en tant que joueuse. A l'exception d'un passage en Italie, à la Lazio de Rome, l'ancienne attaquante a été sous contrat avec différents clubs de son pays natal, la Suède. Elle a remporté quatre fois le titre de championne de Suède et fut quatre fois vainqueure de la Coupe de Suède. Avec son équipe nationale, elle a été couronnée championne d'Europe en 1984 en tant que meilleure buteuse et joueuse du tournoi.

En 1992, Sundhage a commencé sa deuxième carrière à Hammarby IF DFF en tant qu'entraîneure-joueuse, avant de passer définitivement sur la touche deux ans plus tard. Elle a occupé son premier poste d'entraîneure en cheffe en 2003 chez les Boston Breakers, dans ce qui était alors la Women's United Soccer Association. En 2007, elle a repris l'équipe nationale féminine des États-Unis et l'a menée à la médaille d'or olympique en 2008 et 2012. Lors de la Coupe du monde 2011, elle a remporté la médaille d'argent. Grâce à ses succès, Sundhage a été élue entraîneure mondiale de l'année de la FIFA pour le football féminin en 2012.

Le plus grand succès de son mandat d'un peu plus de cinq ans à la tête de l'équipe nationale suédoise a été la première médaille olympique remportée par le football féminin (argent en 2016 à Rio de Janeiro). Dernièrement, Sundhage a été pendant quatre ans à la tête de l'équipe nationale brésilienne avec laquelle elle a participé à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

'L'engagement de Pia Sundhage est un nouveau jalon pour le football féminin suisse. Elle a tout de suite été enthousiasmée par notre projet de développer l'équipe nationale féminine et de préparer nos joueuses pour l'Euro 2025 en Suisse', se réjouit Dominique Blanc, président de l'ASF, dans un communiqué de la fédération.

Une assistante suédoise

Pia Sundhage a déjà fait l'expérience d'un championnat d'Europe à domicile en tant qu'entraîneure. En 2013, elle a accompagné l'équipe féminine suédoise jusqu'en demi-finale. 'Un championnat d'Europe à domicile est une expérience unique. L'Euro féminin 2013 en Suède fait partie des expériences les plus amusantes et les plus importantes de ma vie, sur et en dehors du terrain. La tension, l'espoir et les attentes augmentent. C'est un privilège de pouvoir coacher une équipe sous une telle pression. J'adore ça'.

Comme par le passé Sundhage sera assistée par Lilie Persson. Sundhage a déjà collaboré avec cette Suédoise de 57 ans au sein des équipes nationales de Suède et du Brésil. Le contrat avec l'ancien entraîneur adjoint Selver Hodzic est résilié. Hodzic avait pris le poste au début de l'année 2023, avait atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande l'été dernier.

/ATS