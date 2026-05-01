Peter Zeidler nouvel entraîneur de Grasshopper

Peter Zeidler est le nouvel entraîneur de Grasshopper, a annoncé vendredi le club zurichois ...
Peter Zeidler nouvel entraîneur de Grasshopper

Peter Zeidler nouvel entraîneur de Grasshopper

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Peter Zeidler est le nouvel entraîneur de Grasshopper, a annoncé vendredi le club zurichois. Le technicien allemand rebondit vite, deux semaines après avoir été démis de ses fonctions à Lausanne.

Il va succéder à l'intérimaire Gernot Messner, qui avait pris le relais sur le banc des Sauterelles après le licenciement de Gerald Scheiblehner le 16 mars. Sa première mission sera d'assurer le maintien du club, qui se dirige tout droit vers un nouveau barrage contre le deuxième de Challenge League.

Mais comme le souligne Grasshopper dans son communiqué, le nouveau contrat de Peter Zeidler 'est valable quelle que soit la division dans laquelle évolue le club'. Cela signifie que l'ancien homme fort de Saint-Gall restera en poste même si GC est relégué en deuxième division.

Le coach allemand prendra ses fonctions lundi après le match contre Servette (dimanche à 16h30). Il aura ensuite trois matches pour tenter de revenir sur le FC Zurich, qui compte pour l'instant sept points d'avance, ou pour préparer le barrage de promotion-relégation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un dirigeant palestinien refuse une photo avec un Israélien

Un dirigeant palestinien refuse une photo avec un Israélien

Football    Actualisé le 01.05.2026 - 07:52

Johan Manzambi et le SC Fribourg piégés à Braga

Johan Manzambi et le SC Fribourg piégés à Braga

Football    Actualisé le 30.04.2026 - 23:24

Bon nul d'Arsenal à Madrid

Bon nul d'Arsenal à Madrid

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 23:07

La dotation gonflée, le règlement des cartons amendé

La dotation gonflée, le règlement des cartons amendé

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 07:36

Articles les plus lus

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 04:04

La dotation gonflée, le règlement des cartons amendé

La dotation gonflée, le règlement des cartons amendé

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 07:36

Bon nul d'Arsenal à Madrid

Bon nul d'Arsenal à Madrid

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 23:07

Johan Manzambi et le SC Fribourg piégés à Braga

Johan Manzambi et le SC Fribourg piégés à Braga

Football    Actualisé le 30.04.2026 - 23:24

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 23:10

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 04:04

La dotation gonflée, le règlement des cartons amendé

La dotation gonflée, le règlement des cartons amendé

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 07:36

Bon nul d'Arsenal à Madrid

Bon nul d'Arsenal à Madrid

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 23:07

Le nouvel entraîneur de Xamax est connu

Le nouvel entraîneur de Xamax est connu

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 10:00

Eder Militao opéré à une cuisse, probable forfait pour le Mondial

Eder Militao opéré à une cuisse, probable forfait pour le Mondial

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 14:22

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern

Football    Actualisé le 28.04.2026 - 23:10

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

LdC: L'Atlético accueille Arsenal

Football    Actualisé le 29.04.2026 - 04:04