Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Champion de Suisse avec le Servette FC en 1994, Peter Schepull est décédé à l’âge de 61 ans ...
Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Peter Schepull s'est éteint à 61 ans

Photo: KEYSTONE/STR

Champion de Suisse avec le Servette FC en 1994, Peter Schepull est décédé à l’âge de 61 ans. L’Association Suisse de Football (ASF) a confirmé la triste nouvelle.

International à 22 reprises Peter Schepull avait également remporté le titre national avec les Grasshoppers en 1984. Il a porté par ailleurs les couleurs de Wettingen avant une reconversion dans l’immobilier.

En équipe nationale, il avait été sur le terrain le 1er mai 1991 lors du succès 3-2 de la Suisse en Bulgarie. Introduit à la 87e pour Adrian Knup, il avait été aux premières loges pour admirer le but légendaire de Kubilay Türkyilmaz à la 90e.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Un Neuchâtelois aux manettes de la finale de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 10:35

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 08:17

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 05:03

Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 17:00

Articles les plus lus

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 12:29

Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 17:00

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 05:03

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Cdm 2026: Messi parmi les 26 joueurs annoncés par l'Argentine

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 08:17

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 05:03

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 12:29

Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Mickaël Facchinetti prolonge à Xamax

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 17:00

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Servette Chênois à 90 minutes du titre en Women's Super League

Football    Actualisé le 29.05.2026 - 05:03

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Coupe de Suisse: Stade Lausanne-Ouchy et GC sanctionnés

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 11:51

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Un succès indiscutable pour Crystal Palace

Football    Actualisé le 27.05.2026 - 23:01

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Yakin: « Nous aurions dû mieux faire contre le Portugal »

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 05:03

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

L'équipe de Suisse est au complet à Saint-Gall

Football    Actualisé le 28.05.2026 - 12:29