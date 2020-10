Pas de vainqueur entre Everton et Liverpool

Everton et Liverpool se sont séparés sur un nul 2-2 dans le derby de la Mersey lors de la 5e journée de Premier League. Les Reds ont mené deux fois au score, mais les Toffees ont pu égaliser.

Mané (3e) et Salah (72e) ont marqué pour les champions d'Angleterre, qui ont évolué sans Shaqiri pas convoqué. Keane (19e) et Calvert-Lewin (81e) ont répliqué pour Everton, qui a égaré ses premiers points de la saison. L'équipe de Carlo Ancelotti a fini à dix après l'expulsion de Richarlison (89e).

Elle n'a pas été malheureuse avec l'arbitrage: Pickford aurait dû être expulsé en début de match pour une faute sur van Dijk, qui a dû sortir sur blessure. Everton attend donc depuis dix ans de battre les Reds en championnat.

Mohamed Salah a écrit une page d'histoire avec son but, qui a été le 100e de sa carrière pour le club lors de sa 159e apparition. Seuls deux joueurs ont atteint la centaine plus vite pour les Reds, à savoir Roger Hunt (en 144 matches) dans les années 1960 et Jack Parkinson (en 153 matches) dans les années 1910...

