« Pas de place pour les pleurnicheurs »

Quand le désarroi croise le soulagement. Entre Araz et Henchoz, qui voient la relégation de si près, et Nsame, à qui le titre tend les bras, Xamax et YB ont des attitudes contrastées.

'On savait que c'était notre dernière chance aujourd'hui', a soufflé Musa Araz. Ce n'est pas tout à fait exact, car les mathématiques donnent encore un peu de vie à Xamax. Ce sont bien les seuls, la défaite 1-0 de jeudi ayant quasi condamné les Neuchâtelois. 'Nous ne sommes pas des doux rêveurs', a même ajouté Stéphane Henchoz.

Dépités, les Xamaxiens? Oui, forcément. Presque abattus. Mais le devoir professionnel les oblige à garder la tête haute, au moins jusqu'au déplacement de dimanche sur la pelouse de Servette. 'Dans le foot, il n'y a pas la place pour les pleurnicheurs, lance Henchoz. Tant qu'il y a de l'espoir, on donnera tout.' Musa Araz se joint à la persuasion: 'Comptez sur nous pour y mettre tout notre coeur. Nous n'avons pas le choix d'y croire, nous sommes une équipe de caractère, personne ne triche.' Et pourtant, cela risque fortement de ne pas suffire, avec ces cinq points de retard sur Sion.

'Un matelas confortable' pour YB

Cinq points, c'est aussi l'avance que compte Young Boys sur Saint-Gall. 'C'est un matelas confortable, mais il ne faut pas s'arrêter et essayer de continuer à creuser l'écart', s'est félicité Jean-Pierre Nsame. L'unique buteur de la rencontre a permis à son équipe de s'envoler vers un troisième titre consécutif.

Avec cette avance, les Bernois peuvent même se permettre d'égarer quelques points, même s'il s'agirait de finir le travail avant le potentiel dernier match à la maison contre Saint-Gall le 3 août. 'Nous ne sommes pas dans la gestion, cela ne nous ressemble pas, confirme Nsame. Il ne faut pas que l'on soit dans cette optique. Alors à nous de faire preuve de leadership et de souveraineté, sans calculer.'

Le Camerounais peut aussi avoir un autre objectif dans le viseur: le record de buts sur une saison en Super League, dont la marque est détenue par Seydou Doumbia (30 buts en 2009-10). Avec 29 réalisations, Nsame en est proche. Il n'a pas de limites, dit-il. Même si ce record serait sympa à aller chercher, non? 'Non, le titre, ce serait sympa', balaye-t-il. Il y est presque.

