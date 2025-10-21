PL: Sean Dyche nommé entraîneur de Nottingham Forest

Le technicien Sean Dyche est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, a annoncé le club mardi ...
PL: Sean Dyche nommé entraîneur de Nottingham Forest

PL: Sean Dyche nommé entraîneur de Nottingham Forest

Photo: KEYSTONE/AP/Rui Vieira

Le technicien Sean Dyche est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, a annoncé le club mardi. Le technicien reprend les rênes d'une équipe à la dérive, actuelle 18e de Premier League.

Sean Dyche succède à Ange Postecoglu, entraîneur le plus éphémère de l'histoire de la Premier League, qui n'avait pas connu la victoire lors de ses huit matches sur le banc. Celui qui a évolué en juniors à Nottingham a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2027.

L'ex-coach de Burnley et d'Everton a une expérience de plus de 330 matches en Premier League, et 'a construit des équipes définies par leur organisation défensive, leur résilience et leur force sur les coups de pied arrêtés, ce qui correspond (...) à l'identité du club', cite le communiqué de Nottingham. Le nouvel entraîneur de Dan Ndoye fera son baptême du feu jeudi en Europa League, avec l'accueil du FC Porto, avant d'aller dimanche à Bournemouth, actuel troisième du championnat.

/ATS
 

