Les sentiments de Jérémy Frick balancent entre fierté et regrets.

Au micro de Blue, le gardien du Servette FC retenait l’essentiel après l'élimination en 8e de finale de Conference League: 'On peut désormais placer Servette sur la carte de l’Europe !'

'Nous aurions dû gagner avant les penalties. Mais le gardien adverse a été remarquable. Dans le jeu, nous étions les meilleurs, explique Jérémy Frick. Il ne faut pas oublier que nous ne possédons pas une énorme expérience en Coupe d’Europe. Et ce soir, nous sommes tombés contre une équipe de valeur, portée par une ville entière. Ne pas encaisser un seul but contre le Viktoria est, à mes yeux, significatif. Nous avons vraiment progressé à chaque match. Genève et la Suisse peuvent être, au final, assez fières de nous.'

'Pas grand monde n'aurait imaginé un tel parcours de notre part, poursuit le portier. C’est vrai qu’il a été long. Nous avons en quelque sorte bouclé la boucle ce soir (réd: jeudi soir). Nous nous étions qualifiés aux tirs au but à Genk. Et à Plzen, nous sommes éliminés dans ce même exercice.'

/ATS