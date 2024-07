Olivier Giroud dit « adieu à l'équipe de France »

'Ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir.' L'attaquant français Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, a dit lundi 'adieu à l'équipe de France'.

'Le moment tant redouté est arrivé: celui de dire adieu à l'équipe de France', a-t-il écrit lundi sur son compte Instagram. Agé de 37 ans, Olivier Giroud, qui évoluera au Los Angeles FC la saison prochaine, avait annoncé en mai qu'il mettrait fin à sa carrière internationale après l'Euro.

'Nous sommes devenus une bande de potes inséparables sous l'oeil attentif d'un homme: le coach, Didier Deschamps, que je remercie pour sa confiance. Malgré nos hauts et nos bas, il m'a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 57 buts en 143 sélections', a-t-il souligné lundi, alors qu'il a très peu joué lors de l'Euro 2024.

'Ma carrière en équipe de France n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'ai douté parfois, souffert aussi des critiques mais au plus profond de moi, je n'ai jamais cessé d'y croire', a-t-il insisté.

Principal victime du retour en sélection de Karim Benzema juste avant l'Euro en 2021, il avait perdu sa place de titulaire puis n'avait pas été convoqué pour le Final Four de la Ligue des nations, remportée par les Bleus à l'automne 2021.

'Cette équipe de France que j'ai servie pendant 13 ans restera à jamais gravée dans mon coeur. Elle est ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir', a assuré le joueur formé à Grenoble.

Vainqueur du Mondial en 2018, finaliste en 2022, il est passé tout près d'un titre européen, échouant en finale en 2016 au Stade de France contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0 ap), et a été éliminé cette année en demi-finale de l'Euro par l'Espagne.

Outre les trophées collectifs, l'attaquant laissera également une trace dans les statistiques puisqu'il a effacé des tablettes Thierry Henry, devenant lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022 le recordman du nombre de buts inscrits en équipe de France.

Cet exploit risque toutefois de ne pas survivre à l'appétit féroce de Kylian Mbappé, déjà 3e de ce classement avec 46 réalisations à seulement 25 ans.

Après Hugo Lloris et Raphaël Varane fin 2022, c'est un autre pilier du groupe de Didier Deschamps, sacré champion du monde en 2018 en Russie, qui quitte la sélection.

