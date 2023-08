Olga Carmona a vécu des montagnes russes émotionnelles dimanche. La capitaine a mené l'Espagne à la victoire en Coupe du monde, alors que son père était décédé avant la finale.

Auteure du but qui a offert le titre à la Roja lors de la finale du Mondial contre l'Angleterre (1-0), Olga Carmona (23 ans) a appris un peu plus tard que son père était décédé. 'Je ne vous remercierai jamais assez pour tout votre amour. Hier a été le meilleur et le pire jour de ma vie', s'est exprimée lundi la joueuse du Real Madrid sur le réseau social X (anciennement Twitter), après avoir reçu le soutien de tout un pays.

'Je sais que tu aimerais me voir profiter de ce moment historique, alors je serai avec mes coéquipières, pour que, où que tu sois, tu saches que cette étoile est aussi la tienne, papa', a également écrit Carmona. Les championnes du monde devaient être honorées lundi soir lors d'une fête de célébration avec les fans à Madrid

