OM - OL reporté après des incidents

Le match Marseille - Lyon a été reporté dimanche après des incidents en amont de la rencontre. Des projectiles ont visé le bus de l'OL et blessé l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso.

'On a constaté l'avis de l'OL qui ne souhaitait pas que le match ait lieu', a déclaré en conférence de presse l'arbitre de la rencontre, François Letexier. Fabio Grosso et son adjoint ont été blessés lors du caillassage du bus de l'équipe lyonnaise avant son arrivée au Stade Vélodrome.

Sur des images du diffuseur Prime Video, le technicien italien été aperçu le visage en sang, puis avec un bandage à la tête en sortant de l'infirmerie située dans les couloirs du Stade Vélodrome. Une photo circulant sur X (anciennement Twitter) le montre couché sur un brancard avec une plaie au niveau de la paupière gauche, de l'arcade et au-dessus du sourcil.

'Inadmissibles'

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a qualifié ces incidents 'd'images révoltantes' et 'inadmissibles', a-t-elle dit. 'Ces images sont révoltantes: voir comme ça le bus caillassé, le visage ensanglanté de Fabio Grosso... Ce sont des actes inadmissibles qui nient les valeurs même du foot et du sport. Je souhaite que l'enquête soit menée très rapidement, que les auteurs soient retrouvés et qu'ils soient sévèrement sanctionnés', a-t-elle déclaré.

Le patron de l'OMarseille Pablo Longoria a lui aussi fait part de sa colère. 'Ce sont des circonstances complètement inadmissibles. Ma première pensée est pour Fabio Grosso, quelqu'un que je respecte et que je connais depuis longtemps. Je suis allé le voir dès mon arrivée au stade, j'ai vu son état', a déclaré Longoria.

/ATS